عام / "الأرصاد" : أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة
الأحد 1442/3/22 هـ الموافق 2020/11/08 م واس
المدينة المنورة 21 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 07 نوفمبر 2020 م واس
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله - تضمنت أمطارًا رعدية ونشاطًا للرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية ، على المدينة المنورة ومحافظات المهد وبدر ووادي الفرع .
وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعه الحادية عشرة صباحا حتى الساعة التاسعة مساء.
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