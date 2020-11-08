المدينة المنورة 21 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 07 نوفمبر 2020 م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله - تضمنت أمطارًا رعدية ونشاطًا للرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية ، على المدينة المنورة ومحافظات المهد وبدر ووادي الفرع .وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعه الحادية عشرة صباحا حتى الساعة التاسعة مساء.// انتهى //08:47ت م0012