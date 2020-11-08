طرابلس 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على الأوضاع الصحية في مجال مكافحة وباء كورونا، محذرة من الانفلات الخطير في ظل عدم امتثال المواطنين للإجراءات الاحترازية، مشيرة إلى أن عدد الإصابات وصلت 67 ألفًا و 39 حالة، منها 26 ألفًا و870 حالة نشطة، فيما توفي 920 مريض.وتناولت وصول كافة المشاركين الليبيين في حوار تونس الذي سينطلق الأثنين بوجود المبعوثة الأممية بالإنابة و 75 شخصية يمثلون مجلس النواب ومجلس الدولة والثلاث أقاليم الجغرافية، ومستقلين، مبينة أن هناك حالة من التفاؤل تسود الجميع من أجل تشكيل مجلس رئاسي جديد، ورئيس حكومة مستقلة، وتعيين رؤساء الجهات السيادية.وتطرقت الصحف إلى لقاء وزير الخارجية محمد سياله مع السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند، وبحثا نقل السفارة الأميركية للعمل من العاصمة طرابلس .ونقلت تصريحات وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، عقب اللقاءات الليبية التشاورية بمدينة بوزنيقة التي قال إن وفدي مجلسي النواب والأعلى للدولة توصلا إلى تفاهمات مهمة ستيسر العمل في المراحل المقبلة، موضحا أن بلاده تؤمن بأن المظلة الأممية ضرورية لتحقيق حل الأزمة الليبية، وتعمل وفق مرجعيات واضحة تتمثل أساسًا في الاتفاق السياسي للصخيرات.وعرجت الصحف على تصريحات المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز، معتبرة ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي تحتضنه تونس خطوة أخرى في سبيل تحقيق تطلعات الشعب الليبي في العيش بكرامة وحرية، وأمن واستقرار في ظل دولة ترعى حقوقهم الإنسانية والقانونية والسياسية، داعية المشاركين بملتقى تونس لاستغلال الفرصة الفريدة .// انتهى //09:52ت م0015