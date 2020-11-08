رام الله 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واسواصلت الصحف الفلسطينية الصادرة، اليوم، تغطية أخبار فيروس كورونا إذ سجلت وزارة الصحة الفلسطينية حالة وفاة واحدة، فيما أصيب 431 حالة جديدة، و 438 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.وأولت صحف الصباح اهتمامًا بمطالبة بلجيكا السلطات الإسرائيلية بدفع تعويضات عن عمليات هدم مبانٍ فلسطينية تم بناؤها بدعم بلجيكي، كجزء من المساعدات الإنسانية التي يتم تنفيذها في أراضي الضفة الغربية.ونشرت إدانة جامعة الدول العربية لسياسة التصعيد الإسرائيلية، في هدم منازل الفلسطينيين و التي ارتفعت إلى أكثر من 200% خلال العام الجاري.وتحدثت عن إدانة جمهورية مصر العربية، قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بهدم أكثر من 70 منزلاً في قرية حمصة في الأغوار، ما تسبب في تشريد عشرات المواطنين الفلسطينيين.// انتهى //10:15ت م0017