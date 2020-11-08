الخرطوم 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على إعلان الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، "يو سيد" أمس تخصيص مبلغ 20 مليون دولار لشراء قمح عبر برنامج الغذاء العالمي، دعماً للسودان لمقابلة احتياجاته العاجلة من السلعة الاستراتيجية الأساسية.وأبرزت تصريح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” أهمية مساعدة المجتمعات النازحة في السودان على إعادة بناء سبل العيش.وعرجت الصحف على إدانة جامعة الدول العربية، سياسة التصعيد الإسرائيلية في هدم منازل الفلسطينيين التي ارتفعت إلى أكثر من 200% خلال العام الجاري.وأخبرت عن مقتل ثلاثة مدنيين، جراء انفجار قنبلة مغناطيسية في العاصمة الأفغانية كابول.ونقلت عن أرمينيا، وقوع معارك شرسة مع القوات الأذرية، قرب بلدة "شوشة" الاستراتيجية في إقليم قرة باغ المتنازع عليه.وسلطت صحف السودان الضوء على تسجيل منظمة الصحة العالمية خلال الـ 24ساعة الماضية 581 ألفا و679 حالة في مختلف أنحاء العالم.// انتهى //10:21ت م0019