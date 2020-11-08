القاهرة 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واسواكبت الصحف المصرية الصادرة اليوم بدء عملية تصويت المصريين في الداخل بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في ١٣محافظة مصرية، أمس، وسط إجراءات أمنية مكثفة لتأمين العملية الانتخابية، واحترازية مشددة للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد.وأشارت إلى إعلان وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس، تسجيل 208 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا في البلاد، بالإضافة إلى 12 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 108962 حالة إصابة، والوفيات إلى 6355 حالة وفاة.وسلّطت صحف القاهرة الضوء على قرار السودان، أمس، إغلاق جزء من حدوده مع أثيوبيا وحتى إشعار آخر، وذلك في أعقاب اندلاع قتال عنيف في إقليم تيجراي بشمال أثيوبيا.وتابعت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لافتة إلى مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات هدم واسعة في خربة "حمصة الفوقا" بالأغوار الشمالية في الضفة الغربية المحتلة.ونوّهت إلى ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل قياسي، حيث تخطى إجمالي حالات الإصابة الـ 10 ملايين مع أكثر من 242 ألف وفاة، فيما سجلت فرنسا مليون و660 ألف إصابة وهو ما يقترب من روسيا التي سجلت مليون و730 ألف إصابة بالفيروس.ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى نبأ ارتفاع عدد القتلى جراء الأمطار الغزيرة الناجمة عن العاصفة إيتا في جواتيمالا لأكثر من 100 شخص، في حين لقى عشرات آخرون مصرعهم في أمريكا الوسطى والمكسيك.// انتهى //10:28ت م0021