نجران 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واسقدّمت عيادات " تطمن " ومراكز " تأكد " في منطقة نجران خِدْماتها لأكثر من 30 ألف مستفيد حتى الآن منهم 16400 مستفيد عبر 8 عيادات موزعة على مدينة نجران وبقية محافظات المنطقة، فيما بلغ عدد المستفيدين من خِدْمات مراكز " تأكد " 13725 مستفيدا عن طريق مسار السيارات.وتقوم عيادات " تطمن " باستقبال مَنْ يعانون أعراض فيروس كورونا مثل: ارتفاع درجة حرارة الجسم، أو ضيق في التنفس، أو ألم في الصدر، أو سعال، أو احتقان في الحلق، أو إسهال، أو فقدان حاستي الشم والتذوق، دون حجز موعد.أما مراكز " تأكد " فقد خُصصت للذين لا يعانون أعراضًا، ويمكن الاستفادة منها عن طريق حجز موعد عبر تطبيق " صحتي " .// انتهى //13:12ت م0061