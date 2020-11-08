اقتصادي / بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام
الأحد 1442/3/22 هـ الموافق 2020/11/08 م واس
الكويت 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واس
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم ، على ارتفاع مؤشر السوق العام 6ر25 نقطة ليبلغ مستوى 50ر5500 نقطة بنسبة صعود بلغت 47ر0 % .
وتم تداول كمية أسهم بلغت 7ر127 مليون سهم تمت عبر 8365 صفقة نقدية بقيمة 7ر33 مليون دينار كويتي .
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 7ر10 نِقَاط ليبلغ مستوى 33ر4342 نقطة بنسبة صعود بلغت 25ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 3ر64 مليون سهم تمت عبر 3036 صفقة نقدية 4ر7 بقيمة مليون دينار .
كما ارتفع مؤشر السوق الأول 9ر32 نقطة ليبلغ مستوى 35ر6084 نقطة بنسبة صعود بلغت 54ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 4ر63 مليون سهم تمت عبر 5329 صفقة بقيمة 9ر28 مليون دينار .
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