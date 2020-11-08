الكويت 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم ، على ارتفاع مؤشر السوق العام 6ر25 نقطة ليبلغ مستوى 50ر5500 نقطة بنسبة صعود بلغت 47ر0 % .وتم تداول كمية أسهم بلغت 7ر127 مليون سهم تمت عبر 8365 صفقة نقدية بقيمة 7ر33 مليون دينار كويتي .وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 7ر10 نِقَاط ليبلغ مستوى 33ر4342 نقطة بنسبة صعود بلغت 25ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 3ر64 مليون سهم تمت عبر 3036 صفقة نقدية 4ر7 بقيمة مليون دينار .كما ارتفع مؤشر السوق الأول 9ر32 نقطة ليبلغ مستوى 35ر6084 نقطة بنسبة صعود بلغت 54ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 4ر63 مليون سهم تمت عبر 5329 صفقة بقيمة 9ر28 مليون دينار .// انتهى //13:28ت م0063