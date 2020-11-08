عرعر 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واستنظم الغرف التجارية والصناعية بمنطقة الحدود الشمالية الثلاثاء القادم، ورشة عمل افتراضية عن تراخيص الاتصالات بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك عبر تطبيق زوم.وتتضمن ورشة العمل نبذة عن استراتيجية ومجالات عمل الهيئة ولمحة عن أنواع تراخيص خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات التي تقدمها, بالإضافة إلى التعريف بدليل المستثمر للتراخيص وتوضيح متطلبات وإجراءات وإصدار الاتصالات والفرص الاستثمارية في القطاع.// انتهى //13:39ت م0066