حائل 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز ‏نائب أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم، ‏مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور فرحان بن فالح الشمري.ونوه سموه خلال الاستقبال باهتمام القيادة الحكيمة -أيدها الله- بتطوير ‏القطاع الصحي والخدمات الطبية في مناطق المملكة بمتابعة من معالي ‏وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، حاثاً على مضاعفة الجهود والعمل على رفع مستوى الأداء في مستشفيات المنطقة والمرافق الصحية.من جهته أكد الدكتور الشمري حرصه على تنفيذ توجيهات سمو أمير المنطقة وسمو نائبه ومعالي وزير الصحة والعمل على كل ما يخدم المرضى ويطور الخدمات المقدمة لهم.// انتهى //13:50ت م0068