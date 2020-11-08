القاهرة 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واسبحثت وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع مع السكرتير العام لتجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي "الكوميسا" تشيليشي كابويبوي، عددًا من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال التجمع خلال المرحلة الحالية والإعداد لفعاليات القمة المقبلة لرؤساء دول وحكومات تجمع الكوميسا والمقرر انعقادها العام المقبل، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.وأكدت "جامع"، في بيان اليوم، حرص مصر على الوفاء بكامل التزاماتها تجاه كافة المنظمات والتجمعات الاقتصادية الإقليمية والدولية ودعمها للكوميسا في جهودها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على حركة التجارة البينية وانتقال السلع والأفراد بين دول التجمع.// انتهى //13:52ت م0069