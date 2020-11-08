تبوك 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واسينظم مركز التدريب بالغرفة التجارية الصناعية بمنطقة تبوك بالتعاون مع لجنة ريادة الأعمال بالغرفة بعد غدٍ، ورشة عمل بعنوان "اختراق السوق بالنمو"، وذلك بمقر الغرفة في مدينة تبوك.وتتناول الورشة العديد من المحاور أهمها، كيف تسوق الشركات الناشئة لنفسها، والتموضع التسويقي للمشاريع الصغيرة، والتسويق الإعلاني والإعلامي، ومتى يبدأ التسويق.ودعت الغرفة رواد ورائدات الأعمال والمهتمين بالمنطقة للحضور والاستفادة مما سيطرح في هذه الورشة من محاور.// انتهى //13:59ت م0071