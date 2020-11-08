الرياض 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واسعقدت هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية"، ورشة عمل تدريبية بعنوان "استخدام منصة ذكاء الأعمال لدراسات الأسواق"، لمجموعة من منسوبي المركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية، سعياً من الهيئة لتعزيز التعاون والتكامل مع الجهات الحكومية.وقامت "الصادرات السعودية" بالربط الإلكتروني مع المركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية لمساعدة الزملاء في المركز للوصول إلى منصة ذكاء الأعمال لدراسات الأسواق حيث تحتوي المنصة على مؤشرات اقتصادية عن المملكة ودول العالم وبيانات تفصيلية عن فرص الصادرات والتبادل التجاري العالمي وهي متصلة بأكثر من 16 مصدرا عالميا.كما قامت "الصادرات السعودية" بتدريب مجموعة من منسوبي المركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية على استخدام منصة "أطلس التصدير"، وهي عبارة عن أداة الكترونية تفاعلية ذكية تختص بتقديم بيانات التجارة العالمية والمؤشرات الاقتصادية وتحليلها، علماً أن المنصة متاحة على موقع "الصادرات السعودية "الإلكتروني بهدف دعم المصدرين السعوديين والشركات والمتخصصين والباحثين في مجال التصدير وجميع المهتمين على استكشاف الأسواق العالمية وفرص التصدير ومقارنة الأداء الوطني بأبرز المنافسين في الأسواق العالمية.يذكر أن المركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية تأسس في العام 2017 بهدف تحقيق الانسجام والتنسيق لجميع جهود المملكة في شأن شراكاتها الإستراتيجية الدولية مع دول الشراكات، بما يسهم في بناء تلك الشراكات الإستراتيجية، وتطويرها، وتعزيزها، وتنسيق برامجها، ومتابعتها مع الجهات المعنية، وخلال مسيرة المركز حقق عددًا من الإنجازات التي أسهمت في تعميق الشراكات الإستراتيجية للمملكة، كترتيب عدد من الزيارات الرسمية من المملكة وإليها مع عدد من قادة دول العالم.كما نفّذ المركز عددا من المنتديات داخل المملكة وخارجها تمثلت في الولايات المتحدة، والصين، والهند وبريطانيا، وروسيا وغيرها من دول مجموعة العشرين، كذلك قام المركز بإدارة علاقة المملكة بالمنتدى الاقتصادي العالمي، إضافةً إلى متابعة وتفعيل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في إطار الشراكات الإستراتيجية الدولية.وتسعى "الصادرات السعودية" على نشر ثقافة التصدير ورفع المعرفة بممارساته واستكشاف الأسواق العالمية، بما يتماشى مع تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتعلقة برفع قيمة الصادرات غير النفطية وتنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني، كما ترحب "الصادرات السعودية" باستفادة جميع المصدّرين والمهتمين والجهات المتخصصة من خِدْماتها المتوفرة عبر موقعها الإلكتروني.// انتهى //14:00ت م0072