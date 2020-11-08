الباحة 22 ربيع الأول 1442هـ الموافق 08 نوفمبر 2020م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، في مكتبه اليوم ، رئيس نادي الحجاز الرياضي عبدالله بن عبدالواحد الغامدي، وعدداً من أعضاء إدارة النادي ومدرب الفريق الأول .واستمع سمو أمير الباحة إلى شرح من رئيس نادي الحجاز عن جهود النادي الحالية وما وصل إليه من مستوى متقدم خلال المواجهات المنافسات الأخيرة ، مستعرضاَ بعض المعوقات التي يواجهها النادي في مسيرته الحالية .وأكد سموه خلال اللقاء أهمية تقديم أفضل الجهود خلال الموسم الحالي بما يحقق التأهل للدرجات المتقدمة ، مشددا على تقديم الدعم والوقوف مع جميع أندية المنطقة لتحقيق الإنجازات في مختلف الألعاب .حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة المكلف أحمد بن صالح السياري .// انتهى //14:18ت م0074