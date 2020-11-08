رياضي / سمو أمير الباحة يستقبل رئيس نادي الحجاز الرياضي
الأحد 1442/3/22 هـ الموافق 2020/11/08 م واس
الباحة 22 ربيع الأول 1442هـ الموافق 08 نوفمبر 2020م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، في مكتبه اليوم ، رئيس نادي الحجاز الرياضي عبدالله بن عبدالواحد الغامدي، وعدداً من أعضاء إدارة النادي ومدرب الفريق الأول .
واستمع سمو أمير الباحة إلى شرح من رئيس نادي الحجاز عن جهود النادي الحالية وما وصل إليه من مستوى متقدم خلال المواجهات المنافسات الأخيرة ، مستعرضاَ بعض المعوقات التي يواجهها النادي في مسيرته الحالية .
وأكد سموه خلال اللقاء أهمية تقديم أفضل الجهود خلال الموسم الحالي بما يحقق التأهل للدرجات المتقدمة ، مشددا على تقديم الدعم والوقوف مع جميع أندية المنطقة لتحقيق الإنجازات في مختلف الألعاب .
حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة المكلف أحمد بن صالح السياري .
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14:18ت م
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