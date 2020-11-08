الرياض 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واساجتمع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم ، مع صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين المنطقة ووكلاء الأمانة .وقُدّم خلال الاجتماع عرض موجز عن نطاق الإشراف الإداري والتحديات التي تواجه العملية التنموية في مدينة الرياض وأبرز المعوقات والحلول العاجلة والدائمة المختصة .واستعرض الاجتماع البيانات الإحصائية وخرائط الحدود الإدارية للمنطقة والمحافظات والمراكز التابعة لها وجهود الجهات ذات العلاقة في العمل الموحد .وفي ختام الاجتماع اتخذ عدد من التوصيات حيال بعض الموضوعات .حضر الاجتماع وكيل إمارة منطقة الرياض المساعد لشؤون الحقوق نبيل بن عبدالله الطويل ووكيل إمارة منطقة الرياض المساعد للشؤون التنموية سعود بن عبدالعزيز العريفي ومدير عام الشؤون الإدارية والمالية ناصر الداود ومستشار سمو أمير منطقة الرياض المهندس خالد بن عبدالله الربيعة ومساعد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض المهندس فهد بن عبدالرحمن بن صالح .// انتهى //14:21ت م0075