جيزان 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واسوقعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان اليوم ، عدداً من اتفاقيات الشراكة والتعاون مع عدد من الجهات لخدمة المجتمع التعليمي وذلك بمركز القيادات بالإدارة العامة بمدينة جيزان.وتضمنت الاتفاقيات التي وقعتها الإدارة مع الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم ، وجمعية تواصل للحماية من العنف الأسري وغيرها من الجهات ، السعي لتقديم الخدمات الاستشارية والتربوية والتدريبية وتكريم الطلاب والطالبات ودعم الموهوبين والموهوبات وطلاب وطالبات التربية الخاصة وتقديم الخصومات على الخدمات الطبية لمنسوبي ومنسوبات التعليم.// انتهى //15:33ت م0106