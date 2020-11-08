الرياض 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واسحقق لاعب إسكواش نادي الاتفاق ياسر آل عباس لقب البطولة التصنيفية للإسكواش تحت 17 عامًا التي أقيمت على مدار 3 أيام واختتمت أمس على ملاعب نادي الرياض بالرياض.وتسلم آل عباس كأس البطولة والميدالية الذهبية ومكافأة مالية من اتحاد اللعبة, فيما تسلم لاعب نادي حراء منصور المولد الميدالية الفضية ومكافأة مالية بعد أن حصل على المركز الثاني, وجاء ثالثًا لاعب نادي الوحدة سالم المولد وتسلم الميدالية البرونزية ومكافأة مالية, وحل رابعًا أحمد أبورقة لاعب نادي الهلال وتسلم مكافأة مالية.// انتهى //15:35ت م0109