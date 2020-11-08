حائل 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واسفعل فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة حائل بالتعاون مع فرع وزارة التجارة بالمنطقة المناشط التوعوية ضمن حملة " ‏الصلاة نور "عبر ملصقات توعوية عن الحملة على المحلات التجارية ‏بالمنطقة .‏وهدفت الحملة التي دشنها معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف ‏والنهي عن المنكر إلى ‏التوعية بمكانة الصلاة وفضائلها وأثرها في حياة المسلم وذلك لتعزيز ‏مكانة الصلاة في مختلف شرائح المجتمع. ‏وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة حائل الشيخ صالح بن علي ‏الزبيدي هذه الحملة المباركة التي تعنى بالركن الثاني من أركان الإسلام، ‏المنطلقة من اهتمام ولاة أمر هذه البلاد بشعائر الإسلام وبالأمر بالمعروف ‏والنهي عن المنكر منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز - رحمه الله - ، ‏ومنها عنايتهم بالصلاة والدعوة إليها والمحافظة عليها. ‏‏// انتهـى // ‏15:36ت م0110