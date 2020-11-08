ثقافي / هيئة الأمر بالمعروف بحائل تفعل حملة " الصلاة نور"
الأحد 1442/3/22 هـ الموافق 2020/11/08 م واس
حائل 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واس
فعل فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة حائل بالتعاون مع فرع وزارة التجارة بالمنطقة المناشط التوعوية ضمن حملة " الصلاة نور "عبر ملصقات توعوية عن الحملة على المحلات التجارية بالمنطقة .
وهدفت الحملة التي دشنها معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى التوعية بمكانة الصلاة وفضائلها وأثرها في حياة المسلم وذلك لتعزيز مكانة الصلاة في مختلف شرائح المجتمع.
وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة حائل الشيخ صالح بن علي الزبيدي هذه الحملة المباركة التي تعنى بالركن الثاني من أركان الإسلام، المنطلقة من اهتمام ولاة أمر هذه البلاد بشعائر الإسلام وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز - رحمه الله - ، ومنها عنايتهم بالصلاة والدعوة إليها والمحافظة عليها.
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15:36ت م
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