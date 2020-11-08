مكة المكرمة في 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واسانطلقت بمحافظة الليث أمس, فعاليات ملتقى المملكة الأول لاختراق الضاحية للناشئين والشباب والأولى، تحت شعار"الليث تنطلق" بحضور المحافظ عمران الزهراني والأمين العام للاتحاد السعودي لألعاب القوى ماجد باسنبل ورؤساء اللجان الفنية والإدارية ولجان التحكيم بالاتحاد السعودي وذلك ضمن أنشطة الاتحاد السعودي لألعاب القوى والمقامة على الواجهة البحرية بكورنيش المحافظة بمشاركة أكثر من 1000 رياضي -من عدائين ومدربين وإدارييين- يمثلون 41 ناديًا من مناطق ومحافظات المملكة كافة.وأوضح الأمين العام للاتحاد السعودي لألعاب القوى ماجد باسنبل، أن هذا الملتقى الأول يعد من مسابقات ألعاب القوى بالاتحاد السعودي لعام 2020-2021 ، حيث بدأنا الملتقى بمحافظة الليث، وقدمت اللجنة المنظمة للملتقى الأول بمحافظة الليث ومكتب وزارة الرياضة بمكة المكرمة مجهودات من حيث التهيئة الميدانية والدعم اللوجستي والفني وتسهيل جميع الإجراءات الفنية والإدارية التي تشكل منظومة عمل متناغمة مع جميع الأندية المسجلة والمشاركة في هذا الكرنفال الرياضي الذي يشكل خطة عمل قوية تتناغم مع إستراتيجيات خطط الاتحاد السعودي لألعاب القوى 2030.وأكد أن هذا الملتقى يعد نقطة تحول كبيرة رسمها نادي الليث بطابع رياضي فريد من نوعه ولأول مرة على مستوى المملكة، لاسيما أننا نشهد مشاركة ألف لاعب يمثلون 41 ناديًا لأول مرة في ألعاب القوى، وأثبتت الجهود الحثيثة في محافظة الليث بمشاركة متنوعة من الإدارات الحكومية كافة لإبراز صورة مثالية وجميلة لاختراق الضاحية تجبر الأندية بمناطق ومدن ومحافظات المملكة على تقديم ملتقيات وبرامج رياضية ذات طابع جميل ومشرف ومشرق على مستوى المملكة.عقب ذلك كرم محافظ الليث، في نهاية السباق الفائزين بالمراكز الثلاث الأولى، حيث حصل على المركز الأول بدرجة فئة الناشئين فريق الشباب، وبالمركز الثاني فريق أحد، وبالمركز الثالث فريق الهلال، بينما فاز بالمركز الأول بدرجة فئة الشباب فريق الصفا ونادي الشباب ثانيًا، ونادي الاتحاد ثالثًا، وحصد فئة الدرجة الأولى بالمركز الأول فريق الشباب وبالمركز الثاني فريق الهلال وبالمركز الثالث فريق الوطن.يذكر أن اللجنة المنظمة للملتقى حرصت على اتخاذ جميع البرتوكولات الوقائية المناسبة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وفق مبادئ التباعد الاجتماعي والبروتوكولات الصحية المعتمدة.// انتهى //15:41ت م0114