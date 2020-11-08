باماكو 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واسأعلنت المنظمة الدولية للفرنكفونية رفع التعليق عن عضوية مالي في المنظمة، التي علقت إثر الأحداث السياسية التي شهدتها البلاد في أغسطس الماضي.وأعربت الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكفونية عقب لقاء جمعها في باماكو برئيس الوزراء المالي مختار وان، عن تضامن المنظمة مع الشعب المالي والسلطات الانتقالية التي ستقود البلاد لمدة 18 شهرا.وأكدت استعداد المنظمة للمساهمة في إنجاح العملية الانتقالية في مالي.// انتهى //15:45ت م0117