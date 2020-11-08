الدمام 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتبه اليوم , مدير فرع وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالمنطقة حمد الشهاب .وأوضح سموه أن المملكة غنية بالثروات الطبيعية، وقادرة على المنافسة بصناعاتها، في ظل دعم القيادة الرشيدة -حفظها الله-، وحرصها على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة.كما نوه بالتطور الذي شهده القطاع الصناعي في المملكة، والقفزات التي حققها، وانتقالها ليكون منافساً في عدد من المجالات، مؤكداً أهمية العمل على دعم المصانع وجذب المستثمرين، والحرص على تقديم الحوافز اللازمة لاستمرارية هذه الاستثمارات، لا سيما في قطاعي الصناعة والتعدين اللذان يعدان ركيزة في دعم الناتج المحلي غير النفطي ، مشدداً على ضرورة متابعة التزام العاملين في هذين القطاعين بالمعايير البيئية، والتأكد من مواءمة أعمالهم مع الاشتراطات المحددة لذلك.من جهته ثمن الشهاب حرص سموه على تمكين قطاعي الصناعة والتعدين من الإسهام في تنمية الاقتصاد.// انتهى //16:49ت م0137