مكة المكرمة 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واسنظمت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين بالتعاون مع الإدارة العامة لأكاديمية المسجد الحرام اليوم، دورة تدريبية بعنوان "قوة التطوع بروح العطاء عن بعد" وذلك ضمن سلسلة برامج تأهيل المتطوعين نفذها وكيل الرئيس العام لشؤون العلمية والفكرية والمدرب المعتمد الدكتور ناصر بن عثمان الزهراني.وأوضح المدير العام للإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية خالد بن فهد الشلوي، أن الدورة تهدف إلى إكساب المتدربين أبرز المفاهيم الأساسية لثقافة العمل التطوعي والتعرف على أهم المهارات اللازمة والمطلوبة وتنميتها في مجال العمل التطوعي في الحرمين الشريفين حيث استفاد من الدورة 115 متدربًا.// انتهى //16:49ت م0138