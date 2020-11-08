مكة المكرمة 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واسأعلنت الكلية التقنية بمكة المكرمة فتح باب القبول والتسجيل في مختلف الأقسام للفصل التدريبي الثاني للعام 1442/1441هـ لخريجي الثانوية العامة والمعاهد الفنيــة في الفترة 16 - 7 ربيع الآخرة القادم ، عبر بوابة القبول الموحد على موقع المؤسسة العـــامة للتدريب التقني والمهنــي، (www.tvtc.gov.sa)،وأوضح مدير القبول والتسجيل هاني العبادي، أن القبول متاح في قسم تقنية الحاسب "تخصص شبكات وأنظمة شبكات ودعم فني " ، وقسم التقنية الميكانيكية " تخصص ميكانيكا سيارات " ،وقسم التقنية الكهربائية "تخصص قوى كهربائية ، وقسم التقنية الإدارية " تخصص إدارة مكتبية ومحاسبة وتسويق" ، وقسم تقنية السياحة والفندقة" تخصص فندقة وسفر وسياحة وخدمة الحج والعمرة."// انتهى //16:51ت م0139