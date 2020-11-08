أملج 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واسالتقى محافظ أملج نايف بن كميخ المريخي في مكتبه اليوم ، رئيس لجنة التنمية الإجتماعية بالمحافظة مساعد الحبيشي وأعضاء اللجنةواطلع محافظ أملج على أعمال اللجنة وعدد الأسر المنتجة المسجلين في اللجنة وأنواع المنتجات المحلية التي تنتجها الأسر ، والبرامج المقدمة لهم وسبل تطويرها ودعمهم بما يحقق النمو والاستدامة ، حاثاً على تشجيعهم وتمكينهم لتسويق منتجاتهم من خلال المنافذ المختلفة والمهرجانات والبرامج السياحية لتشجيع العمل الحر بما يسهم في نمو القطاع الخاص.// انتهى//17:14ت م0143