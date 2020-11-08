اجتماعي / محافظ أملج يلتقي رئيس وأعضاء لجنة التنمية بالمحافظة
الأحد 1442/3/22 هـ الموافق 2020/11/08 م واس
أملج 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واس
التقى محافظ أملج نايف بن كميخ المريخي في مكتبه اليوم ، رئيس لجنة التنمية الإجتماعية بالمحافظة مساعد الحبيشي وأعضاء اللجنة
واطلع محافظ أملج على أعمال اللجنة وعدد الأسر المنتجة المسجلين في اللجنة وأنواع المنتجات المحلية التي تنتجها الأسر ، والبرامج المقدمة لهم وسبل تطويرها ودعمهم بما يحقق النمو والاستدامة ، حاثاً على تشجيعهم وتمكينهم لتسويق منتجاتهم من خلال المنافذ المختلفة والمهرجانات والبرامج السياحية لتشجيع العمل الحر بما يسهم في نمو القطاع الخاص.
// انتهى//
17:14ت م
0143