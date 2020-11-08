عام / الموارد البشرية بمنطقة مكة المكرمة تنفّذ 5144 جولة تفتيشية على المنشآت التجارية
الأحد 1442/3/22 هـ الموافق 2020/11/08 م واس
جدة 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واس
نفّذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرّمة 5144 جولة رقابية تفتيشية على المنشآت التجارية بالمنطقة خلال الأسبوع الماضي ، أسفرت عن ضبط 1132 مخالفة عبر إدارة التفتيش بفرع الوزارة .
وشملت الجولات الرقابية التفتيشية محافظات جدة بواقع 2118 جولة و663 مخالفة ، والطائف 1221 جولة و302 مخالفة ، والعاصمة المقدسة 1193 جولة و126مخالفة ، والقنفذة 612 جولة و41 مخالفة .
وتأتي هذه الجولات الرقابية التفتيشية للتأكد من التزام المحال التجارية بقرارات التوطين ، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات التي أصدرتها الوزارة لمزاولة الأعمال .
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تستقبل البلاغات عن المخالفات عبر تطبيق "معاً للرصد"، أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد "19911 "
// انتهى //
17:15ت م
0144