أبهـا 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واستطلق كلية الصيدلة بجامعة الملك خالد مساء غداً، " ملتقى الإرشاد الجامعي في زمن الجائحة "، بالتعاون مع مركز التوجيه والإرشاد، وعمادة التعلم الإلكتروني، والذي يضم عددًا من الندوات الإلكترونية للطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس.وأوضح عميد الكلية الدكتور عبدالرحمن الصيعري، أن الندوات ستتناول عدداً من الموضوعات ذات الأهمية فيما يتعلق بالتعليم وفنونه، تشمل الإرشاد الجامعي والتعليم عن بعد للطلاب والطالبات، وفنون تقوية الذاكرة, وأساليب وطرق التعلم الذاتي للطلاب والطالبات، وفنيات رئيسية للجلسة الإرشادية الناجحة.// انتهى //17:16ت م0145