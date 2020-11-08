الدمام 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واسأكد عميد كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات بجامعة الامام عبد الرحمن بن فيصل الدكتور عبد الله بن محمد المهيدب أن ملتقى التكامل المعرفي يبرز جهود المملكة لمواجهة جائحة كورونا ويساعد في توحيد وتكامل جهود الباحثين من القطاعات المختلفة لتسريع الحلول الابتكارية لدعم القطاع الصحي والقطاعات الأخرى، من خلال دعم وزارة التعليم والجهات الوطنية الأخرى دور الجامعات في تطوير الأدوات التشخيصية والوسائل العلاجية لمواجهة كورونا، مما نتج عنه نشر ما يقارب 300 ورقة علمية عن كورونا والتي وضعت المملكة في المرتبة ٢٠ عالميا في أبحاث كورونا.جاء ذلك خلال مشاركته في الملتقى الذي تنظمه وزارة التعليم حالياً، حيث ناقش في ورقة عمله دور التقنيات الذكية في تقليص التكلفة وزيادة الطاقة الاستيعابية للفحص التشخيصي للأمراض الوبائية، ورفع الكفاءة في مراقبة الحالة الصحية للأفراد عن بعد لتحذير مبكر ووقاية استباقية.وتطرق الدكتور المهيدب إلى أهمية توظيف البيانات الضخمة للمساهمة في التنبؤ بالمستقبل لدعم اتخاذ القرارات وإدارة الموارد الطبية بشكل استباقي وتعزيز مركز المملكة في التحول الرقمي لتحسين كفاءة وفعالية قطاع الرعاية الصحية مما يدعم من رعاية المرضى وتقديم أعلى جودة للخدمة في جميع أنحاء المملكة.فيما قدمت الأستاذ المشارك بقسم الكيمياء – كلية العلوم – جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتورة أسماء الشريف ورقة علمية عن الكشف السريع عن فيروس كورونا COVID-19 عبر مطيافية رامان المحسّنة السطحيّة في المحور الثامن ( الابتكار في مواجهة الأزمات الوبائية ).// انتهى //17:21ت م0147