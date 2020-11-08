الدمام 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واستنفذ الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية ممثلة في إدارة الأمن والسلامة المدرسية بقطاعيها "البنين – والبنات" خلال الفصل الدراسي الحالي مشروع تركيب وتشغيل كاميرات مراقبة تشمل 178 مدرسة بمدن ومحافظات المنطقة وذلك ضمن مرحلتها الأولى.وأوضح مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية سعيد الباحص، أن مشروع كاميرات المراقبة بالمدارس، يأتي امتداداً لخارطة البرامج والمشاريع التي تضطلع بها إدارة الأمن والسلامة المدرسية , مشيرا إلى أن المشروع يتضمن تركيب كاميرات مراقبة شبكية عالية الحساسية تعمل ليلاً ونهاراً، تحتوي على خاصية كاشف للحركة، مؤكداً سعي تعليم المنطقة لتغطية جميع مدارسه بكاميرات المراقبة في المراحل القادمة ضمن جدولة زمنية.// انتهى //18:27ت م0164