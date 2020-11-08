بغداد 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واساستقبل دولة رئيس الوزراء العراقي السيد مصطفى الكاظمي، معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي الذي يزور جمهورية العراق والوفد المرافق في إطار الأعمال التحضيرية لانعقاد مجلس التنسيق المشترك في دورته الرابعة.وفي بداية الاستقبال نقل معاليه تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- ، فيما حمله دولته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.وجرى خلال الاستقبال بحث الموضوعات ذات الاهتمام ‏المشترك بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين وأمن واستقرار المنطقة، كما بُحثت مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.من جانب آخر التقى معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، بمعالي رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي وبحثا العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.حضر اللقاءين معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، ومعالي محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية الأستاذ عبدالرحمن بن أحمد الحربي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق عبد العزيز الشمري، وعدد من المسؤولين من الجانبين السعودي والعراقي.// انتهى //18:27ت م0165