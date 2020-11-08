عمّان 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 4519 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 109321 إصابة.وقالت في بيان صحفي، إن جميع حالات الإصابة الجديدة محلية، مشيرة إلى أن 1959 حالة تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليًّا بينهم 378 في حالة حرجة، بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي، كما سُجلت 52 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 1233 حالة.// انتهى //18:29ت م0166