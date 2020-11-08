نجران 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واسقدّمت عيادات (تطمن) ومراكز (تأكد) في منطقة نجران خدماتها لأكثر من 30 ألف مستفيد، وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن؛ حيث بلغ عدد المستفيدين من خدمات عيادات (تطمن) 16400 مستفيد، عبر 8 عيادات، موزعة على مدينة نجران وبقية محافظات المنطقة، فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمات مراكز (تأكد) 13725 مستفيدًا عن طريق مسار السيارات.وتقوم عيادات (تطمن) باستقبال من يعانون أعراض فيروس (كورونا) مثل: ارتفاع درجة حرارة الجسم، أو ضيق في التنفس، أو ألم في الصدر، أو سعال، أو احتقان في الحلق، أو إسهال، أو فقدان حاستي الشم والتذوق، وذلك دون حجز موعد.أما مراكز (تأكد) فقد خُصصت للذين لا يعانون أعراض، ويمكن الاستفادة منها عن طريق حجز موعد عبر تطبيق (صحتي).// انتهى //18:29ت م0167