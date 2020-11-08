القاهرة 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واسأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الفرنسي جون إيف لورديان عمق علاقات التعاون في مختلف المجالات والتنسيق المشترك بين البلدين.وأشار شكري خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده الوزيران، في ختام جلسة مباحثاتهما التي جرت اليوم إلى أن المباحثات تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات، والمستجدات والتحديات على الساحتين الإقليمية والدولية من بينها القضية الفلسطينية وأهمية تحريكها خلال المرحلة القادمة على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967، إضافة إلى الوضع في شرق المتوسط وسوريا وليبيا واليمن، والجهود المشتركة في محاربة الإرهاب.وأوضح أن العمليات الإرهابية تستهدف تحقيق أغراض سياسية وليس لها علاقة بالدين الإسلامي الحنيف، الذي يحض مثل باقي الأديان على السلام والتسامح.من جانبه، أشاد وزير خارجية فرنسا بالتعاون بين البلدين، مشيرًا إلى أن المباحثات تناولت الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها بلاده.وعّد لورديان أن التطورات التي جرت بشأن الأزمة الليبية خلال الأسابيع الأخيرة تسير في الاتجاه الصحيح، مطالبًا بضرورة رحيل المرتزقة وحظر الأسلحة.// انتهى //18:34ت م0169