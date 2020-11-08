تونس 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واسالتقى رئيس الوزراء الجزائري عبدالعزيز جراد اليوم، بوزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دار مانان الذي يزور الجزائر حاليًا.وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون القائم بين الجزائر وفرنسا في المجالات كافة، خاصةً في مجال مكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمة والدولية ذات الاهتمام المشترك، والوضع الأمني في المنطقة.// انتهى //18:35ت م0170