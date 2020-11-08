الرياض 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واسنيابة عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، استقبل وكيل وزارة الخارجية المكلف لشؤون المراسم مشاري بن علي بن نحيت، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية أوغندا المعين لدى المملكة إسحاق بيروما سيبوليمي.وتسلم وكيل وزارة الخارجية المكلف لشؤون المراسم خلال الاستقبال، نسخة من أوراق اعتماده سفيراً لبلاده لدى المملكة، تمهيداً لتقديمها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، ونقل تمنيات سمو وزير الخارجية له بالتوفيق في توطيد وتعزيز علاقات التعاون والدفع بها لآفاق أرحب.// انتهى //18:38ت م0171