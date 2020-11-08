الرياض 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واساختتم الاتحاد السعودي للتجديف مسابقة جدة التحضيرية لبطولة المملكة للتجديف داخل الصالات، وذلك في الصالة المغلقة لمدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية بجدة.وتوج رئيس الاتحاد المهندس محمد بن خالد حضراوي الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى من فئة الرجال حيث حقق يانيس كونتوس الميدالية الذهبية في سباق الـ 2000 متر، فيما نال خالد شاكر الميدالية الفضية ومحمد وليد الميدالية البرونزية لنفس الفئة من السباق.وفي سباق الـ ٥٠٠ م انتزع خالد شاكر الميدالية الذهبية ونال عماد جاد "الفضية" ومحمد وليد "البرونزية".وعلى نفس الصعيد حصدت مدى سليماني الميدالية الذهبية في كل من سباقي فئة السيدات ٢٠٠٠ م و ٥٠٠ م، فيما أحرزت سارة عداس الميداليتين الفضيتين ودانيا عقيل البرونزية لكلا الفئتين من السباق.وشهدت المسابقة التحضيرية في جدة أسبوعًا كاملًا من التدريب التنموي الذي انتهى بسباق لإعداد لاعبين ولاعبات مختارين من مجتمع اللياقة البدنية السعودي من الجنسين ومن مختلف الأعمار للمشاركة في بطولة المملكة للتجديف داخل الصالات التي ستقام في ديسمبر المقبل.// انتهى //18:39ت م0172