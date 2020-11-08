الطائف 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واسأطلع فريق وحدة الجودة بالإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة خلال زيارته اليوم، بالكلية التقنية بالطائف على متطلبات معايير الجودة الداخلية بالكلية ، وتقديم المقترحات للتحسين المستمر.وأوضح عميد الكلية التقنية بالطائف المهندس حمد بن محمد القاسم، أن الفريق تحقق ميدانياً من أداء الأقسام التدريبية للتأكد من مطابقة المعايير.// انتهى //18:41ت م0174