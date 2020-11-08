عام / وحدة الجودة بتقني مكة المكرمة تتطلع على معايير الجودة بتقنية الطائف
الأحد 1442/3/22 هـ الموافق 2020/11/08 م واس
الطائف 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واس
أطلع فريق وحدة الجودة بالإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة خلال زيارته اليوم، بالكلية التقنية بالطائف على متطلبات معايير الجودة الداخلية بالكلية ، وتقديم المقترحات للتحسين المستمر.
وأوضح عميد الكلية التقنية بالطائف المهندس حمد بن محمد القاسم، أن الفريق تحقق ميدانياً من أداء الأقسام التدريبية للتأكد من مطابقة المعايير.
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18:41ت م
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