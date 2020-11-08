أحد المسارحة 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واستنظم لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة أحد المسارحة غدًا، دورة تدريبية بعنوان" ابدأ مشروعك"، وذلك عبر التطبيق الإلكتروني "زوم".وتهدف الدورة إلى تعريف المشاركين بالمراحل التأسيسية لبدء المشاريع وتطوير أفكارهم الاستثمارية، وطرق وآلية تحديد وتطوير الأفكار والفرص الاستثمارية.وتأتي الدورة ضمن ملتقى الإرشاد المهني والمالي الذي تنفذه اللجنة حاليًا.//انتهى//18:41ت م0175