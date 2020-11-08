جيزان 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واستأهلت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان لتمثيل المملكة في الأولمبياد العالمي للروبوت، الذي سيقام افتراضيًا في دولة كندا عبر فريق متوسطة البيض الأسفل التابع لمكتب التعليم بأبوعريش.وكان فريق المدرسة المكون من الطلاب "علي عزي وريان زبيدي عبدالعزيز جباري ومعاذ جباري وأمجد غالطي" قد حقق المركز الثالث على مستوى المملكة في الفئة العادية مسار المرحلة المتوسطة التي أقيمت منافساتها افتراضيًا.ورفع المدير العام للتعليم الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي التهنئة لسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه، مؤكدًا أن هذا المنجز يأتي نتيجة للدعم الكبير الذي يجده قطاع التعليم بالمنطقة من سموهما ، مقدمًا التهنئة للطلاب الفائزين وأسرهم ومعلميهم ومنسوبي مدرسة البيض الأسفل ومنسوبي مكتب التعليم بأبوعريش بهذا الإنجاز الوطني المتميز ، معبرًا عن سعادته وفخره بالنماذج المتميزة من الطلاب والطالبات المبدعين والمبدعات المشاركين والمشاركات في جميع المسابقات الوطنية والدولية.// انتهى //18:42ت م0177