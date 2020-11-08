صامطة 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واسنفذ مركز "رقي الفكر" للاستشارات بمحافظة صامطة أمس، برنامجًا تدريبيًا بعنوان "جسدي ملكي لا تلمسني"، استمر لمدة ثلاث ساعات.وقدمت المدربة المعتمدة وزاريًا في برنامج تثقيف الأم والطفل أسرار باجبير، خلال البرنامج الذي حضره ٢٢ طفلًا وطفلةً، قوانين الخروج من المنزل، وكيفية اختيار الصديق الجيد، بالإضافة إلى طريقة الدفاع عن النفس، والفرق بين اللمسة الجيدة والمسيئة.وشهد البرنامج العديد من الفقرات والألعاب التعليمية والترفيهية نالت على استحسان الأطفال.// اتنهى //19:05ت م0181