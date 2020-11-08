أبها 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واسكرّم معالي رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي مؤخرًا، فريق مبادرة تصنيع الأدوات والمنتجات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، التي قدمتها كلية الهندسة ضمن جهودها المجتمعية في مواجهة جائحة كورونا، بمشاركة عدد من طلاب وطالبات الكلية وأساتذتها.وأوضح المشرف على المبادرة الدكتور أحمد بن دعجم، أن المبادرة تناولت تصنيع أجهزة الوقاية الطبية، وقطع غيار أجهزة التنفس الصناعي، باستخدام طابعات ثلاثية الأبعاد للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن فريق العمل قام بتصنيع أكثر من ١٧٨٠٠ قطعة، شملت ٦ منتجات متنوعة، مؤكدًا أن هذه المبادرة أسهمت في تدريب أكثر من ٢١ طالبًا وطالبة على خطوات التصنيع والتركيب والتغليف.// انتهى //19:21ت م0184