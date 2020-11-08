الخرطوم 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واسأعلنت السفيرة الفرنسية بالسودان إيمانويل بلاتمان، التزام بلادها بالشراكة مع منظمة إنقاذ الطفولة غير الحكومية لدعم ومحاربة تأثيرات جائحة كورونا.وأشارت في مؤتمر صحفي اليوم، بمناسبة توقيع اتفاقية شراكة في المجال الصحي بين الوكالة الفرنسية للتنمية ومنظمة إنقاذ الطفولة، إلى أن الوكالة الفرنسية للتنمية حشدت مواردها؛ من أدوات التمويل والمعرفة لتلبية احتياجات منطقة شرق أفريقيا، حيث خصصت للسودان جزءًا من هذا التمويل الذي يبلغ 62 مليون يورو للعاملين في المجال الصحي؛ يشمل إجراءات تمويل دعم الأسر الأكثر ضعفًا.ولفتت النظر إلى تخصيص أكثر من 4 ملايين يورو سنويًا للسودان لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية والسل والملاريا؛ ضمن التزام فرنسا بصحة السكان التي تعدها قضية أساسية.// انتهى //19:25ت م0185