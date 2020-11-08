عرعر 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واسأنشأت جامعة الحدود الشمالية عبر نظام البلاك بورد , 3912 جلسة افتراضية بنظام الفصول الافتراضية للطلبة خلال الأسبوع الماضي.وبلغ أعداد الحاضرين في جميع الجلسات دون تكرار فيها 77575 حاضراً و 491 جلسة افتراضية متزامنة.وأشارت الجامعة إلى أنها أعدت غرفة عمليات لأعضاء هيئة التدريس مدعومة فنياً ،إلى جانب إعداد خطة بديلة لإتمام العملية التعليمية.// انتهى //19:33ت م0187