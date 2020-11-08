ثقافي / 3912 جلسة افتراضية لطلبة جامعة الحدود الشمالية خلال أسبوع
الأحد 1442/3/22 هـ الموافق 2020/11/08 م واس
عرعر 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واس
أنشأت جامعة الحدود الشمالية عبر نظام البلاك بورد , 3912 جلسة افتراضية بنظام الفصول الافتراضية للطلبة خلال الأسبوع الماضي.
وبلغ أعداد الحاضرين في جميع الجلسات دون تكرار فيها 77575 حاضراً و 491 جلسة افتراضية متزامنة.
وأشارت الجامعة إلى أنها أعدت غرفة عمليات لأعضاء هيئة التدريس مدعومة فنياً ،إلى جانب إعداد خطة بديلة لإتمام العملية التعليمية.
// انتهى //
19:33ت م
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