الطائف 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واسأعلنت الشركة السعودية لشراكات المياه (SWPC)وتحالف شركات " كوبرا " و" توزيع "، عن تحقيق الإغلاق المالي لمشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة الطائف.وسيقوم تحالف شركة كوبرا الأسبانية والشركة الدولية لتوزيع المياه ( توزيع ) بتطوير المحطة لمعالجة مياه الصرف الصحي وتمويلها وتوفير خدمات الهندسة والمشتريات وامتياز البناء والتنفيذ والتملك والتشغيل والصيانة، ومن ثم نقل الملكية (BOOT) للشركة السعودية لشراكات المياه.وستعالج المحطة في المرحلة الأولى 100 ألف متر مكعب في اليوم، ومن المقرر الانتهاء من بناء المحطة والبدء في تشغيلها في الربع الثالث من عام 2022. على أن تبدأ المرحلة الثانية عند تجاوز السعة التشغيلية في المحطة معدلات الاستخدام، حيث سيضاف لقدرتها الاستيعابية 170 ألف متر مكعب أخرى في اليوم من ضمن خططها التوسعية.و صرح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشركات المياه المهندس خالد القريشي: “ بأنه على الرغم من التقلبات وأزمات السيولة وظروف السوق العالمية المتغيرة، نجحت الشركة السعودية لشراكات المياه و”التحالف” في انهاء اجراءات الاغلاق المالي بالتعاون الوثيق مع مجموعة المقرضين، وذلك يدل على جهود الشركة السعودية لشراكات المياه لتوفير الدعم الكامل لمشاريع الاستثمار، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية المستدامة وذلك بإتاحة الفرصة للمستثمرين المحليين والأجانب للمشاركة في تنفيذ هذه المشاريع، وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص العمـل للشباب، ودعم الناتج المحلي والتنمية المتوازنة، وذلك تحقيقا للأهداف الاستراتيجية الواردة في «رؤية المملكة العربية السعودية 2030 » والمبادرات التي وافق عليها مجلس الوزراء السعودي لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مبادرات التنمية الاقتصادية”.وتمت عمليات تمويل هذا المشروع، بإجمالي تكاليف حوالي 320 مليون ريال ( 85 مليون دولار أمريكي ) ، من خلال تمويل بنك محلي، حيث نجح التحالف بالتعاون الوثيق مع الشركة السعودية لشراكات المياه للوصول إلى مرحلة الإغلاق المالي، كما نجح تحالف الشركات بتأسيس شركة سعودية لخدمة المشروع وهي شركة محطة الطائف المستقلة للمياه، والتي ستقوم بإدارة وتشغيل المحطة بعد البناء ولمدة 25 عاماً في إطار نموذجي للشراكة بين القطاعين العام والخاص يعكس رؤية المملكة 2030 في اطار خصخصة مشاريع البنية التحتية.وأضاف القريشي : “إن الوصول إلى هذه المرحلة في المشروع و بدء أعمال الإنشاء في ظل هذه الظروف العصيبة، يدل دلالة كاملة على ثقة المستثمرين في بيئة الاستثمار في المملكة العربية السعودية وملائمة البيئة الاستثمارية للقطاع الخاص”.وقال محمد حلواني الرئيس التنفيذي لشركة “توزيع”: “ يسعدنا الإعلان عن الإغلاق المالي الناجح لمشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي المستقلة بالطائف ، و يعد هذا المشروع أحد المشاريع الهامة في المملكة ، حيث أنه مشروع طويل المدي يدعم ثقة جميع المستثمرين والقائميين علي المشروع والمجتمع البنكي في استدامته ونجاحه علي المدى البعيد”.وأضاف حلواني : “ مع الدعم المتواصل من قبل الشركة السعودية لشراكات المياه لمشروع محطة الطائف ستكون هناك فرص مستقبلية واعدة أخرى للشراكة مع الشركة في مشاريع مشابهة تخدم المواطنين وتفتح المجال لفرص العمل للشباب وتنمية الاقتصاد السعودي وتحقيق رؤية المملكة 2030 “.ويعدّ الإغلاق المالي لمشروع محطة معالجة المياه المستقلة بالطائف إنجازاً مهماً للحكومة السعودية والمنطقة ككل، وخير دليل على الالتزام المستمر بتنمية قطاع المياه الحيوي في المملكة.الجدير بالذكر أنه هذا المشروع هو الخامس الذي يتم اغلاقه خلال 24 شهرا , ويعدّ عملا متميزا يؤكد أن البيئة الاستثمارية في هذا القطاع مثمرة.// انتهى //20:19ت م0192