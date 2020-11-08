الرياض 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واسوقع مركز التواصل والمعرفة المالية مذكرة تفاهم مع الجمعية المالية السعودية "صفا"، اليوم ، وذلك ضمن فعاليات اللقاء الافتراضي "مستقبل العولمة في ظل التغيرات الدولية وآثارها على الاقتصاد السعودي" الذي عقده المركز مساء اليوم.ووقع المذكرة من جانب مركز التواصل والمعرفة المالية وكيل وزارة المالية للتواصل والإعلام المشرف على المركز يعرب الثنيان ، ومن جانب الجمعية المالية السعودية "صفا" رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عبدالله الفوزان .وأوضح الثنيان أن توقيع مذكرة التفاهم مع الجمعية المالية السعودية يأتي في إطار جهود المركز لتعزيز الشراكات مع القطاعات ذات العلاقة بما يسهم في الإثراء المعرفي ودعم وتعزيز سبل التعاون المشترك، مشيراً إلى أن المذكرة تهدف لإثراء المعرفة المالية في المجتمع بمساراتها المعلوماتية والتوعوية والتثقيفية، وتسهم في تعزيز التواصل الداعم لبناء الشراكات المعرفية.وأعرب الدكتور الفوزان عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع مركز التواصل والمعرفة المالية، مبيناً أنها تندرج ضمن جهود الجمعية المالية السعودية لتوسيع نطاق التعاون من أجل تحقيق الأهداف الإستراتيجية لتعزيز الثقافة المالية والاقتصادية، وبناء القدرات المهنية في مجال التثقيف المالي والاقتصادي والتعاون في مجال التطوير والابتكار في برامج الشراكات والمسؤولية الاجتماعية.// انتهى //20:33ت م0195