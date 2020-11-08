الرياض 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واسافتتح رئيس الاتحاد السعودي للتنس محمد العجاجي اليوم، الدورة الدولية لمدربي التنس تحت إشراف اللجنة الأولمبية العربية السعودية ودعم التضامن الأولمبي والاتحاد الدولي للتنس بمعهد إعداد القادة.وقدم العجاجي الشكر لصاحب السمو الملكي للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية على الدعم الذي يجده الاتحاد من سموه، وإقامة هذه الدورة إحدى ثمرات النجاح التي يقدمها سموه للاتحاد، كما شكر العجاجي اللجنة الأولمبية العربية السعودية على وقوفها ومتابعتها لإقامة هذه الدورة، متمنيًا للمدربين الوطنيين الاستفادة من خبراء متخصصين من اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي للتنس.يذكر أن عدد المشاركين 40 مدربًا، حيث بدأت المحاضرة الأولى افتراضيًا لمسؤول التطوير بالاتحاد الدولي لغرب آسيا.// انتهى //21:35ت م0199