جدة 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واسزار القنصل العام الفرنسي لدى المملكة مصطفى مهراج والوفد المرافق له، اليوم، إدارة التعليم بمحافظة جدة، والتقى بمدير عام تعليم جدة الدكتور سعد المسعودي.وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بشؤون المدرسة الفرنسية العالمية بجدة، إضافة إلى مناقشة أوجه التعاون بين الجانبين في الجانب التعليمي.من جهته شكر القنصل الفرنسي، مدير تعليم جدة على حسن الاستقبال والضيافة، منوهاً بأهمية التعاون المثمر والبناء بين الجانبين.// انتهى //21:41ت م0203