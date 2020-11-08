الأمم المتحدة 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واسأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أمس السبت عن مساعيه الحميدة للمساعدة في التغلب على التوترات في منطقة تيغراي الإثيوبية .وأفاد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن غوتيريش وآبي أحمد ناقشا خلال الاتصال التوترات المستمرة في منطقة تيغراي، مبيناً أن الأمين العام للأمم المتحدة أعرب عن تعازيه لسقوط قتلى في الاشتباكات.وشدد دوجاريك على أهمية استقرار إثيوبيا لمنطقة القرن الأفريقي برمتها، مجدداً التزام الأمم المتحدة بدعم إثيوبيا في جهودها الإصلاحية الهادفة إلى بناء مستقبل سلمي وآمن لكامل شعبها.// انتهى //22:53ت م0218