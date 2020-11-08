الرياض 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واستغلب فريق الفيحاء على مضيفه الثقبة بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر في افتتاح الجولة الرابعة لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.وبهذا الفوز يصبح الفيحاء بالمركز الثالث بـ 9 نقاط، فيما تجمد رصيد الثقبة عند رصيده السابق بنقطة واحدة في المركز 17.وحقق فريق العدالة فوزًا على ضيفه الطائي بنتيجة 3-1، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء من ذات الجولة، ليقفز بذلك للمركز الأول بـ 10 نقاط، فيما بقي الطائي على رصيده السابق دون نقاط بالمركز الـ 20 والأخير.ويذكر أن باقي مباريات الجولة ستستكمل غداً بـ 3 لقاءات، حيث يستضيف الحزم فريق أحد على ملعبه بالرس ، وعلى ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر يحل نجران ضيفًا على الساحل ، ويقابل الجيل فريق الشعلة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء.// انتهى //23:05ت م0222