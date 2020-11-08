ثقافي / برنامج "صناعة الشخصية الإيجابية" بجمعية (ألفة) بعرعر
الأحد 1442/3/22 هـ الموافق 2020/11/08 م واس
عرعر 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واس
أقامت جمعية ألفة للتنمية الأسرية بعرعر أمس، برنامج بعنوان " صناعة الشخصية الإيجابية "،ضمن ملتقى كاريزما للفتيات.
وتناول البرنامج الذي قدمته مساعدة وكيل جامعة الشمالية للشؤون الأكاديمية الدكتورة عنود الهملان، عدة محاور من أبرزها صفات الشخصية الإيجابية، وخطوات صناعة الشخصية الإيجابية، وكيفية أن تجعل الفتاة تفكيرها إيجابيا.
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23:05ت م
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