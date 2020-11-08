ثقافي / برنامج "صناعة الشخصية الإيجابية" بجمعية (ألفة) بعرعر

الأحد 1442/3/22 هـ الموافق 2020/11/08 م واس
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عرعر 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واس
أقامت جمعية ألفة للتنمية الأسرية بعرعر أمس، برنامج‏ بعنوان " صناعة الشخصية الإيجابية "،ضمن ‫ملتقى كاريزما‬ للفتيات.
وتناول البرنامج الذي قدمته مساعدة وكيل جامعة الشمالية للشؤون الأكاديمية الدكتورة عنود الهملان، عدة محاور من أبرزها صفات الشخصية الإيجابية، وخطوات صناعة الشخصية الإيجابية، وكيفية أن تجعل الفتاة تفكيرها إيجابيا.
// انتهى //
23:05ت م
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