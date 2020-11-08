عرعر 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واسأقامت جمعية ألفة للتنمية الأسرية بعرعر أمس، برنامج‏ بعنوان " صناعة الشخصية الإيجابية "،ضمن ‫ملتقى كاريزما‬ للفتيات.وتناول البرنامج الذي قدمته مساعدة وكيل جامعة الشمالية للشؤون الأكاديمية الدكتورة عنود الهملان، عدة محاور من أبرزها صفات الشخصية الإيجابية، وخطوات صناعة الشخصية الإيجابية، وكيفية أن تجعل الفتاة تفكيرها إيجابيا.// انتهى //23:05ت م0223