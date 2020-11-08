ينبع 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واسالتقى رئيس غرفة ينبع مراد علي بن صغير العروي، في مقر الغرفة، اليوم، بسفير جمهورية الهند لدى المملكة الدكتور أوصاف سعيد والوفد المرافق له.وجرى خلال اللقاء بحث ومناقشة سبل تطوير التعاون المشترك بين الغرفة والسفارة الهندية من أجل تنمية وتطوير التبادل التجاري والاستثماري بين رجال الأعمال السعوديين بمحافظة ينبع ونظرائهم بجمهورية الهند خصوصاً في ظل توفر العديد من الفرص الاستثمارية بينبع.وأوضح العروي، أنه جرى تعريف الوفد الزائر بالدور الذي تقوم به الغرفة وما تتمتع به ينبع من مقومات وإمكانات استثمارية وميزات نسبية عالية في الاستثمار الصناعي خصوصاً في مجال الصناعات القائمة على منتجات الصناعات البترولية، وكذلك الفرص التي توفرها واحة مدن ينبع في مجال الصناعات الغذائية والمطاط والبلاستيك، والصناعات الكهربائية والإلكترونيات والصناعات الكيماوية والأقمشة والمنسوجات والمستلزمات الطبية والتجميلية، وسعي غرفة ينبع لاستقطاب المستثمرين المحليين والأجانب للاستفادة من هذه الفرص في ظل ما توفره المملكة للمستثمرين من مميزات وتسهيلات، مشيراً إلى أن اللقاء تطرق لوسائل استقطاب الاستثمارات المشتركة، واستعداد الطرفين لبذل المزيد من الجهود للتسهيل على المستثمرين ورجال الأعمال للدخول في استثمارات مشتركة، راجياً أن تكون هذه الزيارة بادرة لمزيد من تنمية وتطوير علاقات التعاون والاستثمارات المشتركة.بدوره أكد السفير الهندي على أهمية زيادة حجم التبادل التجاري بين المملكة والهند، وتعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة والراسخة بينهما، من خلال اللقاءات والفعاليات والزيارات التجارية، منوهًا بما تتميز به محافظة ينبع من مقومات استثمارية صناعية وسياحية وتنموية وما تشهده من تطور في مختلف المجالات، مشيراً إلى سعي الهند لتطوير وتعزيز شراكتها التجارية والاستثمارية مع المملكة من خلال بيئة مواتية لنمو الصناعة والاستثمار نظراً للعلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين واستناداً على الميزات العالية التي توفرها المملكة لجذب واستقطاب الاستثمارات الأجنبية الحيوية، منوهاً بأنهم يرحبون بأي اقتراح من غرفة ينبع لتسهيل علاقات التعاون الاقتصادي بين الطرفين، مبدياً إعجابه بما شاهده واطلع عليه من إمكانات تزخر بها محافظة ينبع وبالدور المهم الذي تقوم به الغرفة للتعريف بهذه الإمكانات واستقطاب المستثمرين.// انتهى //23:07ت م0224