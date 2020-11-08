أحد المسارحة 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واستنظم جمعية "تميز" الشبابية في منطقة جازان ،غداً عبر الاتصال المرئي، دورة تدريبية بعنوان "تكوين وإدارة فريق العمل".وتهدف الدورة، إلى تعريف المشاركين على خصائص الأداء العالي لفرق العمل وفهم المحفزات والعوائق التي تؤثر على عملهم ، وفهم الكيفية الأفضل لتوجيه فريق العمل لتنمية نتائج الأداء و فهم الأنواع المختلفة لفرق ومجموعات العمل واختيار مناهج إدارية للحصول على أفضل ما لديها.// انتهى //23:08ت م0225